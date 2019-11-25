Півзахисник "Шахтаря" назвав ціль клубу в Лізі чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Півзахисник “Шахтаря” Алан Патрік в ексклюзивному інтерв’ю сайту УЄФА розповів про цілі клубу в Лізі чемпіонів напередодні поєдинку із “Манчестер Сіті”, інформує УНН.
За словами гравця, для “гірників” зараз наступає ключовий момент в Лізі чемпіонів.
“Для нас настає ключовий момент. Ми все це знаємо і розуміємо важливість кожної наступної гри. Наша мета — вийти з групи. На мій погляд, до цього моменту ми добре справлялися. Тренерський штаб і гравці ретельно обмірковують те, що нам потрібно зробити далі. Сподіваюся, ми все виконаємо і разом досягнемо мети”, — заявив Алан Патрік.
На думку футболіста першочерговою ціллю є командні досягнення, а особисті — відносить на другий план.
“Головна (ціль — ред.) — допомогти команді виконати завдання. В першу чергу мова про вихід з групи. Особисті цілі природним чином вливаються в командні, адже самостійно ви не досягнете нічого. Звичайно, окремий гравець може змінити ситуацію в матчі, але я вважаю, що, лише працюючи разом, команда стає сильнішою”, — зізнався бразилець.
Крім того, футболіст перерахував те, що його мотивує в житті: “моя сім’я, діти, музика ... Це дорогоцінні дари, які надихають нас кожен день. Звичайно, є й інші джерела, які можна використовувати в повсякденному житті і роботі. Але в моєму будинку — це головне”.
Додамо, що у п’ятому турі групової стадії ЛЧ “Шахтар” завтра гостюватиме у “Манчестер Сіті”.