Полузащитник "Шахтера" назвал цель клуба в Лиге чемпионов

По словам игрока, для “горняков” сейчас наступает ключевой момент в Лиге чемпионов.

“Для нас наступает ключевой момент. Мы все это знаем и понимаем важность каждой следующей игре. Наша цель — выйти из группы. На мой взгляд, к этому моменту мы хорошо справлялись. Тренерский штаб и игроки тщательно обдумывают то, что нам нужно сделать дальше. Надеюсь, мы все выполним и вместе достигнем цели”, — заявил Алан Патрик.

По мнению футболиста первоочередной целью является командные достижения, а личные — относит на второй план.

“Главная (цель — ред.) — помочь команде выполнить задание. В первую очередь речь о выходе из группы. Личные цели естественным образом вливаются в командные, ведь самостоятельно вы не добьетесь ничего. Конечно, отдельный игрок может изменить ситуацию в матче, но я считаю, что, только работая вместе, команда становится сильнее”, — признался бразилец.

Кроме того, футболист перечислил то, что его мотивирует в жизни: “моя семья, дети, музыка ... Это драгоценные дары, которые вдохновляют нас каждый день. Конечно, есть и другие источники, которые можно использовать в повседневной жизни и работе. Но в моем доме — это главное”.

Добавим, что в пятом туре групповой стадии ЛЧ “Шахтер” завтра гостить в “Манчестер Сити”.