Півзахисник Маліновський оформив результативну дію в Кубку Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. В 1/8 фіналу Кубку Італії "Аталанта" півзахисника національної збірної України Руслана Маліновського у Флоренції зійшлася з місцевою "Фіорентиною", передає УНН з посиланням на прес-службу УАФ.
Рахунок був відкритим нападником господарів Патріком Кутроне з передачі Енріке на 11 хвилині. Довгий час клуб з Флоренції передував у рахунку, поки дует Ілічич та Маліновський не створили гол. Українець отримав м’яч на лівій бровці штрафної, розвернувся з ним та віддав ігровий снаряд поміж ніг захиснику, записавши до свого активу результативний пас. Словенець замкнув простріл низом від Маліновського.
Проте іспанський півзахисник Лірола став автором переможного взяття воріт на 84 хвилині попри те, що “фіалки” з 70 хвилини грали у меншості.
Додамо, що в іншому протистоянні “Мілан” розгромив “СПАЛ” — 3:0.