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Полузащитник Малиновский оформил результативное действие в Кубке Италии

Киев • УНН

 • 12173 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. В 1/8 финала Кубка Италии “Аталанта” полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского во Флоренции сошлась с местной “Фиорентиной”, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.

Полузащитник Малиновский оформил результативное действие в Кубке Италии

Счет был открыт нападающим хозяев Патриком Кутроне по передаче Энрике на 11 минуте. Долгое время клуб из Флоренции лидировал в счете, пока дуэт Иличич и Малиновский не создали гол. Украинец получил мяч на левой бровке штрафной, развернулся с ним и отдал игровой снаряд между ног защитнику, записав в свой актив результативный пас. Словенец замкнул прострел низом от Малиновского.

Однако испанский полузащитник Лирола стал автором победного взятия ворот на 84 минуте несмотря на то, что “фиалки” с 70 минуты играли в меньшинстве.

Добавим, что в другом противостоянии “Милан” разгромил “вспышку” — 3:0.

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