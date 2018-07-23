Півсотні нардепів пропустили 90% голосувань восьмої сесії Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Упродовж восьмої сесії (лютий-липень) 53 народні депутати пропустили 90% голосувань Верховної Ради. Про це повідомила прес-служба КВУ, передає УНН.
Так, більшість з них є членами групи “Відродження” (11 осіб), “Опозиційного блоку” (15) та “Волі народу” (10). П’ятеро депутатів не проголосували (не натискали “за”, “проти” чи “утримався”) жодного разу за сесію. Це Євген Бакулін, Дмитро Ярош, В’ячеслав Константіновський, Олександр Онищенко та Сергій Клюєв. Також серед ТОП 10 депутатів, які майже не голосували: Костянтин Жеваго (взяв участь в 0,36% голосувань), Євгеній Мураєв (0,54%), Віталій Чепинога (0,63%), Вадим Рабінович (1,3%), Юхим Звягільський (1,34%).
Також практично не голосували такі відомі політики як Дмитро Добкін (взяв участь в 4,2% голосувань), Сергій Ківалов (4,78%), Віталій Хомутиннік (5,18%), Роман Зварич (6,93%), Наталія Королевська (7,82%), Олесь Довгий (9,42%), Нестор Шуфрич (9,6%), Михайло Поплавський (9,6%).
Лише окремі депутати взяли участь у майже всіх голосуваннях Ради. Серед них Іван Спориш (99,82%), Михайло Бондар (99,42%) та Віктор Пинзеник (99,29%).
Всього упродовж восьмої сесії було проведено 72 пленарні засідання, під час яких відбулося 2239 голосувань.
Нагадаємо, упродовж 8 сесії Верховною Радою України народні депутати прийняли 46 законів. В середньому за них голосували 245 депутатів.