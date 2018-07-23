Полсотни нардепов пропустили 90% голосований восьмой сессии Рады
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В течение восьмой сессии (февраль-июль) 53 народных депутата пропустили 90% голосований Верховной Рады. Об этом сообщила пресс-служба КИУ, передает УНН.
Так, большинство из них являются членами группы "Возрождение" (11 человек), "Оппозиционного блока" (15) и "Воля народа" (10). Пятеро депутатов не проголосовали (не нажимали "за", "против" или "воздержался") ни разу за сессию. Это Евгений Бакулин, Дмитрий Ярош, Вячеслав Константиновский, Александр Онищенко и Сергей Клюев. Также среди ТОП 10 депутатов, которые почти не голосовали Константин Жеваго (принял участие в 0,36% голосований), Евгений Мураев (0,54%), Виталий Чепинога (0,63%), Вадим Рабинович (1,3%) Ефим Звягильский (1,34%).
Также практически не голосовали такие известные политики как Дмитрий Добкин (принял участие в 4,2% голосований), Сергей Кивалов (4,78%), Виталий Хомутынник (5,18%), Роман Зварыч (6,93%), Наталья Королевская (7,82%), Олесь Довгий (9,42%), Нестор Шуфрич (9,6%), Михаил Поплавский (9,6%).
Лишь отдельные депутаты приняли участие во многих голосованиях Рады. Среди них Иван Спорыш (99,82%), Михаил Бондарь (99,42%) и Виктор Пинзеник (99,29%).
Всего в течение восьмой сессии было проведено 72 пленарных заседания, во время которых произошло 2239 голосований.
Напомним, на протяжении 8 сессии Верховной Радой Украины народные депутаты приняли 46 законов. В среднем за них голосовали 245 депутатов.