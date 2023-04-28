Північна Македонія приєдналася до коаліції зі створення Спецтрибуналу для росії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Північна Македонія стала 36-ю країною, яка приєдналася до коаліції, яка підтримує створенням Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає УНН.
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«Північна Македонія стала 36-ю країною, яка приєдналася до кооперації щодо створення Спеціального трибуналу для злочину агресії проти України. Я ціную наших македонських друзів, які приєдналися до нашої боротьби за справедливість. Підтримка Спеціального трибуналу продовжує набирати обертів», - написав Кулеба в Twitter.
Доповнення
Молдова увійшла до переліку країн, які підтримують створення спецтрибуналу проти росії.
Україна закликала міжнародну спільноту підтримати створення спеціального трибуналу для притягнення керівництва рф до відповідальності за злочин агресії проти України.
Генпрокурор України назвав дві можливі моделі створення трибуналу за злочин агресії.