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Півфінал Ліги чемпіонів: "Реал" зустрінеться з "Баварією"

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Штаб-квартира УЄФА прийняла жеребкування півфінальної стадії Ліги чемпіонів, передає кореспондент УНН.

Посол фіналу ЛЧ-2018 Андрій Шевченко витягнув наступні пари:

  • "Баварія" – "Реал";
  • "Рома" – "Ліверпуль".

Перші матчі 1/2 фіналу пройдуть 24 і 25 квітня, відповіді - 1 і 2 травня.

Примітно, що переможець пари "Баварія" – "Реал" стане номінальним господарем фіналу ЛЧ.

Зауважимо, що перед стартом жеребу у штаб-квартирі з промовою виступив мер Києва Віталій Кличко, який представив місто проведення фінального протистояння нинішньої Ліги чемпіонів.

Окрім того додамо, фінальний поєдинок турніру відбудеться у Києві 26-го травня.

Нагадаємо, визначилися півфінальні пари Ліги Європи.

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