Півфінал Ліги чемпіонів: "Реал" зустрінеться з "Баварією"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Штаб-квартира УЄФА прийняла жеребкування півфінальної стадії Ліги чемпіонів, передає кореспондент УНН.
Посол фіналу ЛЧ-2018 Андрій Шевченко витягнув наступні пари:
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- "Баварія" – "Реал";
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- "Рома" – "Ліверпуль".
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Перші матчі 1/2 фіналу пройдуть 24 і 25 квітня, відповіді - 1 і 2 травня.
Примітно, що переможець пари "Баварія" – "Реал" стане номінальним господарем фіналу ЛЧ.
Зауважимо, що перед стартом жеребу у штаб-квартирі з промовою виступив мер Києва Віталій Кличко, який представив місто проведення фінального протистояння нинішньої Ліги чемпіонів.
Окрім того додамо, фінальний поєдинок турніру відбудеться у Києві 26-го травня.
Нагадаємо, визначилися півфінальні пари Ліги Європи.