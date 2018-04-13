Полуфинал Лиги чемпионов: "Реал" встретится с "Баварией"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Штаб-квартира УЕФА приняла жеребьевку полуфинальной стадии Лиги чемпионов, передает корреспондент УНН.
Посол финала ЛЧ-2018 Андрей Шевченко вытащил следующие пары:
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- "Бавария" - "Реал";
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- "Рома" - "Ливерпуль".
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Первые матчи 1/2 финала пройдут 24 и 25 апреля, ответные - 1 и 2 мая.
Примечательно, что победитель пары "Бавария" - "Реал" станет номинальным хозяином финала ЛЧ.
Отметим, что перед стартом жребия в штаб-квартире с речью выступил мэр Киева Виталий Кличко, который представил город проведения финального противостояния нынешней Лиги чемпионов.
Кроме того добавим, финальный поединок турнира состоится в Киеве 26 мая.
Напомним, определились полуфинальные пары Лиги Европы.