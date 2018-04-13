Полуфинал Лиги чемпионов: "Реал" встретится с "Баварией"

Посол финала ЛЧ-2018 Андрей Шевченко вытащил следующие пары:



"Бавария" - "Реал";



"Рома" - "Ливерпуль".



Первые матчи 1/2 финала пройдут 24 и 25 апреля, ответные - 1 и 2 мая.

Примечательно, что победитель пары "Бавария" - "Реал" станет номинальным хозяином финала ЛЧ.

Отметим, что перед стартом жребия в штаб-квартире с речью выступил мэр Киева Виталий Кличко, который представил город проведения финального противостояния нынешней Лиги чемпионов.

Кроме того добавим, финальный поединок турнира состоится в Киеве 26 мая.

Напомним, определились полуфинальные пары Лиги Европы.