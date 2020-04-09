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Півфінал Кубку Білорусі: дебют Хачеріді та гол українця допомогли "Динамо" обіграти клуб Вернидуба

Київ • УНН

 • 14366 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. У Білорусі пройшли перші поєдинки стадії 1/2 фіналу Кубку країни з футболу в одному з яких відбулося дербі українських гравців проти колишнього коуча "Зорі", передає УНН.

В одному з протистоянь "Динамо" з Бреста завдало поразки гостям з "Шахтаря" Солігорська, який тренує екснаставник "Зорі" Юрій Вернидуб – 2:0.

Два голи були забиті вже у дебюті баталії: на 6 хвилині гол-красень потужним дальнім ударом з першого дотику відкрив рахунок, а на 13 хвилині Савицький після ефектного закидання зльоту від Артема Мілевського встановив остаточні цифри на табло.

Примітно, що повний поєдинок також за "Динамо" провів Євген Хачеріді, який провів дебютну гру за команду з Бреста.

Матч-відповідь відбудеться на полі клубу Вернидуба 29 квітня.

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