Півфінал Кубку Білорусі: дебют Хачеріді та гол українця допомогли "Динамо" обіграти клуб Вернидуба
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. У Білорусі пройшли перші поєдинки стадії 1/2 фіналу Кубку країни з футболу в одному з яких відбулося дербі українських гравців проти колишнього коуча "Зорі", передає УНН.
В одному з протистоянь "Динамо" з Бреста завдало поразки гостям з "Шахтаря" Солігорська, який тренує екснаставник "Зорі" Юрій Вернидуб – 2:0.
Два голи були забиті вже у дебюті баталії: на 6 хвилині гол-красень потужним дальнім ударом з першого дотику відкрив рахунок, а на 13 хвилині Савицький після ефектного закидання зльоту від Артема Мілевського встановив остаточні цифри на табло.
Примітно, що повний поєдинок також за "Динамо" провів Євген Хачеріді, який провів дебютну гру за команду з Бреста.
Матч-відповідь відбудеться на полі клубу Вернидуба 29 квітня.