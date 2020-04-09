Полуфинал Кубка Беларуси: дебют Хачериди и гол украинца помогли "Динамо" обыграть клуб Вернидуба
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Беларуси прошли первые поединки стадии 1/2 финала Кубка страны по футболу, в одном из которых произошло дерби украинских игроков против бывшего коуча "Зари", передает УНН.
В одном из противостояний "Динамо" из Бреста нанесло поражение гостям из "Шахтера" Солигорска, который тренирует экс-наставник "Зари" Юрий Вернидуб - 2:0.
Два гола были забиты уже в дебюте баталии: на 6 минуте гол-красавец мощным дальним ударом с первого прикосновения открыл счет, а на 13 минуте Савицкий после эффектного заброса взлета от Артема Милевского установил окончательные цифры на табло.
Примечательно, что полный поединок также за "Динамо" провел Евгений Хачериди, который провел дебютную игру за команду из Бреста.
Ответный матч состоится на поле клуба Вернидуба 29 апреля.