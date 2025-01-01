Південнокорейські слідчі обіцяють виконати ордер на арешт відстороненого президента Йоля

Південнокорейські слідчі заявили в середу, що виконають ордер на арешт відстороненого президента Юн Сук Йоля до 6 січня у зв'язку з оголошенням ним воєнного стану. Напередодні прихильники лідера, якому було оголошено імпічмент, мітингували біля його резиденції. Про це пише AFP, передає УНН.

Деталі

Прихильники і противники Юна, якого законодавці відсторонили від посади минулого місяця, розбили табір біля резиденції, де він переховується вже кілька тижнів, відбиваючись від спроб слідчих допитати його.

Управління з розслідування корупції (CIO) запросило ордер після того, як Юн не з'явився на допит втретє, але було незрозуміло, чи зможуть вони його виконати, оскільки Служба безпеки президента раніше відмовлялася виконувати ордери на обшук.

У середу керівник CIO О Донг Вон заявив, що ордер буде виконаний "у встановлений термін", тобто до понеділка, 6 січня.

"Ми прагнемо, щоб процес пройшов гладко, без серйозних заворушень, але ми також координуємо підготовку до мобілізації поліції і персоналу", - сказав він журналістам.

Суд Південної Кореї видав ордер на арешт президента через воєнний стан

Він також попередив, що будь-хто, хто намагатиметься перешкодити владі заарештувати Юна, може сам зіткнутися з кримінальним переслідуванням.

"Ми розглядаємо такі дії, як встановлення різних барикад і замикання залізних воріт з метою протидії виконанню нашого ордера на арешт, як перешкоджання виконанню службових обов'язків", - сказав він.

Він додав, що кожен, хто робить це, "може бути притягнутий до відповідальності за звинуваченням у зловживанні владою, що перешкоджає здійсненню прав, і перешкоджанні виконанню службових обов'язків за допомогою спеціальних засобів".

Команда адвокатів Юна подала заяву на судову заборону, щоб заблокувати ордер, і заявила в середу, що ордер на арешт є "незаконним і недійсним актом".

Затяті прихильники відстороненого президента приїхали до Сеула, щоб підтримати його. За межами президентської резиденції десятки людей - деякі з них у вишуканих костюмах - скандували, співали і нецензурно висловлювалися в бік поліції.

У якийсь момент дехто спробував прорвати кордон і заблокувати поліцейський автобус, що стояв біля входу - очевидно, прийнявши його за мобільний загін, який може бути відправлений для затримання Юна.

Доповнення

Раніше південнокорейські чиновники вже не змогли виконати ордери на арешт депутатів - у 2000 і 2004 роках - через те, що члени партії і прихильники блокували поліцію протягом семи днів, поки діяв ордер.

Нагадаємо

Парламент позбавив Юна президентських повноважень і висунув йому кримінальні звинувачення у заколоті, що може призвести до довічного ув'язнення або навіть смертної кари. У середу більшість співробітників Юна, включаючи керівника його апарату і спеціальних радників, подали в.о. президенту країни прохання про відставку, але той відхилив їх, закликавши натомість до єдності.

Відсторонений президент оголосив воєнний стан у телевізійному зверненні, заявивши, що рішення спрямоване на усунення "антидержавних елементів".

Конституційний суд вирішить, чи підтримувати імпічмент Юна.

Наприкінці минулого тижня наступник Юна, Хан Док Су також був оголошений парламентом в імпічмент за те, що не підписав законопроекти про розслідування щодо свого попередника.

Новий виконувач обов'язків президента Чхве Сан Мок вступив на посаду в п'ятницю і одразу ж опинився в епіцентрі катастрофи: в неділю сталася авіакатастрофа літака авіакомпанії "Чеджу Ейр", в результаті якої загинули 179 осіб.