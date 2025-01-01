Южнокорейские следователи обещают выполнить ордер на арест отстраненного президента Йоля

Южнокорейские следователи заявили в среду, что исполнят ордер на арест отстраненного президента Юн Сук Ёля до 6 января в связи с объявлением им военного положения. Накануне сторонники лидера, которому был объявлен импичмент, митинговали возле его резиденции. Об этом пишет AFP, передает УНН.

Сторонники и противники Юна, которого законодатели отстранили от должности в прошлом месяце, разбили лагерь возле резиденции, где он скрывается уже несколько недель, отбиваясь от попыток следователей допросить его.

Управление по расследованию коррупции (CIO) запросило ордер после того, как Юн не явился на допрос в третий раз, но было непонятно, смогут ли они его выполнить, поскольку Служба безопасности президента ранее отказывалась выполнять ордера на обыск.

В среду руководитель CIO О Донг Вон заявил, что ордер будет выполнен "в установленный срок", то есть до понедельника, 6 января.

"Мы стремимся, чтобы процесс прошел гладко, без серьезных беспорядков, но мы также координируем подготовку к мобилизации полиции и персонала", - сказал он журналистам.

Суд Южной Кореи выдал ордер на арест президента из-за военного положения

Он также предупредил, что любой, кто попытается помешать властям арестовать Юна, может сам столкнуться с уголовным преследованием.

"Мы рассматриваем такие действия, как установление различных баррикад и запирание железных ворот с целью противодействия выполнению нашего ордера на арест, как препятствование выполнению служебных обязанностей", - сказал он.

Он добавил, что каждый, кто делает это, "может быть привлечен к ответственности по обвинению в злоупотреблении властью, препятствующем осуществлению прав, и препятствовании выполнению служебных обязанностей с помощью специальных средств".

Команда адвокатов Юна подала заявление на судебный запрет, чтобы заблокировать ордер, и заявила в среду, что ордер на арест является "незаконным и недействительным актом".

Ярые сторонники отстраненного президента приехали в Сеул, чтобы поддержать его. За пределами президентской резиденции десятки людей - некоторые из них в изысканных костюмах - скандировали, пели и нецензурно выражались в сторону полиции.

В какой-то момент кое-кто попытался прорвать кордон и заблокировать полицейский автобус, стоявший у входа - очевидно, приняв его за мобильный отряд, который может быть отправлен для задержания Юна.

Дополнение

Ранее южнокорейские чиновники уже не смогли выполнить ордера на арест депутатов - в 2000 и 2004 годах - из-за того, что члены партии и сторонники блокировали полицию в течение семи дней, пока действовал ордер.

Напомним

Парламент лишил Юна президентских полномочий и выдвинул ему уголовные обвинения в мятеже, что может привести к пожизненному заключению или даже смертной казни. В среду большинство сотрудников Юна, включая руководителя его аппарата и специальных советников, подали и.о. президенту страны прошение об отставке, но тот отклонил их, призвав взамен к единству.

Отстраненный президент объявил военное положение в телевизионном обращении, заявив, что решение направлено на устранение "антигосударственных элементов".

Конституционный суд решит, поддерживать ли импичмент Юна.

В конце прошлой недели преемник Юна, Хан Док Су также был объявлен парламентом в импичмент за то, что не подписал законопроекты о расследовании в отношении своего предшественника.

Новый исполняющий обязанности президента Чхве Сан Мок вступил в должность в пятницу и сразу же оказался в эпицентре катастрофы: в воскресенье произошла авиакатастрофа самолета авиакомпании "Чеджу Эйр", в результате которой погибли 179 человек.