Південний міст у Києві відкрили для громадського транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Відсьогодні для громадського транспорту відкривається Південний міст в Києві. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, пише УНН.
Цитата
"Через Південний міст курсуватимуть автобуси №22 від вулиці Медової до вулиці Тростянецької та №91 від вулиці Анни Ахматової до станції метро Голосіївської", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Як вказано, для автомобільного сполучення лівого й правого берега Києва працюватимуть Північний та Дарницький мости.
Наголошується, що водії мають пропускати машини "швидкої" допомоги та машини з гуманітарною допомогою.
Доповнення
З 28 березня у Києві та області комендантська година триває з 21:00 до 6:00.