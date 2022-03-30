Южный мост в Киеве открыли для общественного транспорта

Цитата

"Через Южный мост будут курсировать автобусы №22 от улицы Медовой до улицы Тростянецкой и №91 от улицы Анны Ахматовой до станции метро Голосеевская", - говорится в сообщении.

Детали

Как указано, для автомобильного сообщения левого и правого берега Киева будут работать Северный и Дарницкий мосты.

Отмечается, что водители должны пропускать машины "скорой" помощи и машины с гуманитарной помощью.

Дополнение

С 28 марта в Киеве и области комендантский час длится с 21:00 до 6:00.