Південна Корея відновила Японію у статусі пріоритетного торгівельного партнера
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Офіційний Сеул повернув Японію до «білого списку» торгівельних партнерів, здійснивши важливий крок для налагодження світових ланцюгів постачання, менш залежних від Китаю. Про це повідомляє The Japan Times, посилаючись на заяву Міністерства торгівлі, промисловості та енергетики Південної Кореї, пише УНН.
Деталі
Повернення Японії до «білого списку» надійних напрямків торгівлі Південної Кореї зменшить бюрократичну тяганину для експортерів. Період розгляду для схвалення стратегічних товарів, що прямують до Японії, скоротиться до п’яти днів з 15, а кількість необхідних документів – до трьох з п’яти.
Недавні зусилля з примирення символізують значний крок уперед для двох азіатських економік, які відіграють вирішальну роль у глобальному ланцюжку поставок та мають міцні зв'язки зі Сполученими Штатами.
Оголошення Сеула пролунало в той момент, коли президент Південної Кореї Юн Сук Йоль готується відвідати США у супроводі понад 100 керівників провідних компаній країни. Очікується, що під час цього візиту Юн зустрінеться з президентом США Джо Байденом, щоб обговорити економічну співпрацю та розвиток менш залежних від Китаю ланцюжків постачання таких товарів, як напівпровідники.
Останнє рішення Південної Кореї, ймовірно, сприятиме подальшій співпраці з Японією та США у таких галузях, як регіональна безпека, технології та зміна клімату.
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Контекст
Відносини між двома країнами впали до найнижчого рівня за останні десятиліття після того, як Верховний суд Південної Кореї 2018 року зобов'язав японські фірми виплатити компенсацію колишнім підневільним працівникам. П'ятнадцять південнокорейців виграли такі справи, але жоден із них не отримав компенсації.
Сварка переросла у торговельну суперечку. Японія стверджує, що питання про компенсацію було врегульовано відповідно до більш ранніх договорів.
У січні Сеул оприлюднив план компенсації колишнім підневільним працівникам через південнокорейський громадський фонд.
Пропозиція викликала негативну реакцію з боку жертв та їхніх сімей, оскільки вона не включала внески японських компаній, у тому числі тих, які суди Південної Кореї зобов'язали виплатити репарації.
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