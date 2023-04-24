Південна Корея відновила Японію у статусі пріоритетного торгівельного партнера

ukru
14:30 • 7786 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 66097 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 191436 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 149365 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 153263 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 233908 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 451023 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 344374 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 356615 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 313504 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+12°
1.9 м/с
81 %
746 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 171924 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 143475 перегляди
Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

09:36 • 118225 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 105311 перегляди
До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 61800 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 191436 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 233908 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 482109 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 618625 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 644907 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 26108 перегляди
"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 36158 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 105311 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 143475 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 171924 перегляди
Актуальне
Південна Корея відновила Японію у статусі пріоритетного торгівельного партнера

Південна Корея відновила Японію у статусі пріоритетного торгівельного партнера

Київ • УНН

 • 369508 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Офіційний Сеул повернув Японію до «білого списку» торгівельних партнерів, здійснивши важливий крок для налагодження світових ланцюгів постачання, менш залежних від Китаю. Про це повідомляє The Japan Times, посилаючись на заяву Міністерства торгівлі, промисловості та енергетики Південної Кореї, пише УНН.

Деталі

Повернення Японії до «білого списку» надійних напрямків торгівлі Південної Кореї зменшить бюрократичну тяганину для експортерів. Період розгляду для схвалення стратегічних товарів, що прямують до Японії, скоротиться до п’яти днів з 15, а кількість необхідних документів – до трьох з п’яти.

Недавні зусилля з примирення символізують значний крок уперед для двох азіатських економік, які відіграють вирішальну роль у глобальному ланцюжку поставок та мають міцні зв'язки зі Сполученими Штатами.

Оголошення Сеула пролунало в той момент, коли президент Південної Кореї Юн Сук Йоль готується відвідати США у супроводі понад 100 керівників провідних компаній країни. Очікується, що під час цього візиту Юн зустрінеться з президентом США Джо Байденом, щоб обговорити економічну співпрацю та розвиток менш залежних від Китаю ланцюжків постачання таких товарів, як напівпровідники.

Останнє рішення Південної Кореї, ймовірно, сприятиме подальшій співпраці з Японією та США у таких галузях, як регіональна безпека, технології та зміна клімату.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Південна Корея, США і Японія проводять спільні морські військові навчання

Контекст

Відносини між двома країнами впали до найнижчого рівня за останні десятиліття після того, як Верховний суд Південної Кореї 2018 року зобов'язав японські фірми виплатити компенсацію колишнім підневільним працівникам. П'ятнадцять південнокорейців виграли такі справи, але жоден із них не отримав компенсації.

Сварка переросла у торговельну суперечку. Японія стверджує, що питання про компенсацію було врегульовано відповідно до більш ранніх договорів.

У січні Сеул оприлюднив план компенсації колишнім підневільним працівникам через південнокорейський громадський фонд.

Пропозиція викликала негативну реакцію з боку жертв та їхніх сімей, оскільки вона не включала внески японських компаній, у тому числі тих, які суди Південної Кореї зобов'язали виплатити репарації.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Південна Корея виплатить компенсацію жертвам примусової праці Японії під час Другої світової

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$248.65
Brent
$73.69
Bitcoin
$82,488.20
S&P 500
$5,517.50
Газ TTF
$40.35
Золото
$3,146.21
Ethereum
$1,818.34