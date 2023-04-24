Южная Корея восстановила Японию в статусе приоритетного торгового партнера

Детали

Возвращение Японии в «белый список» надежных направлений торговли Южной Кореи уменьшит бюрократическую волокиту для экспортеров. Период рассмотрения для одобрения стратегических товаров, направляющихся в Японию, сократится до пяти дней с 15, а количество необходимых документов – до трех из пяти.

Недавние усилия по примирению символизируют значительный шаг вперед для двух азиатских экономик, которые играют решающую роль в глобальной цепочке поставок и имеют прочные связи с Соединенными Штатами.

Объявление Сеула прозвучало в тот момент, когда президент Южной Кореи Юн Сук Йоль готовится посетить США в сопровождении более 100 руководителей ведущих компаний страны. Ожидается, что во время этого визита Юн встретится с президентом США Джо Байденом, чтобы обсудить экономическое сотрудничество и развитие менее зависимых от Китая цепочек поставок таких товаров, как полупроводники.

Последнее решение Южной Кореи, вероятно, будет способствовать дальнейшему сотрудничеству с Японией и США в таких областях, как региональная безопасность, технологии и изменение климата.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Южная Корея, США и Япония проводят совместные морские военные учения

Контекст

Отношения между двумя странами упали до самого низкого уровня за последние десятилетия после того, как Верховный суд Южной Кореи в 2018 году обязал японские фирмы выплатить компенсацию бывшим подневольным работникам. Пятнадцать южнокорейцев выиграли такие дела, но ни один из них не получил компенсации.

Ссора переросла в торговый спор. Япония утверждает, что вопрос о компенсации был урегулирован в соответствии с более ранними договорами.

В январе Сеул обнародовал план компенсации бывшим подневольным работникам через южнокорейский общественный фонд.

Предложение вызвало негативную реакцию со стороны жертв и их семей, поскольку оно не включало взносы японских компаний, в том числе тех, которые суды Южной Кореи обязали выплатить репарации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Южная Корея выплатит компенсацию жертвам принудительного труда Японии во время Второй мировой