Южная Корея восстановила Японию в статусе приоритетного торгового партнера

ukru
Эксклюзив
06:00 • 21986 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 102431 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 60235 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 116735 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 115461 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 106501 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 101498 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 112719 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132692 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 178940 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

13 марта, 22:06 • 47793 просмотра
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

13 марта, 22:49 • 74032 просмотра
Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

14 марта, 00:32 • 32236 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

02:47 • 63879 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 101854 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 178940 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 209649 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 150366 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 156745 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 193101 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 85657 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 106821 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 123524 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 158952 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 165643 просмотра
Актуальное
Южная Корея восстановила Японию в статусе приоритетного торгового партнера

Южная Корея восстановила Японию в статусе приоритетного торгового партнера

Киев • УНН

 • 369506 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Официальный Сеул вернул Японию в «белый список» торговых партнеров, осуществив важный шаг для налаживания мировых цепей поставок, менее зависимых от Китая. Об этом сообщает The Japan Times, ссылаясь на заявление Министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи, пишет УНН.

Детали

Возвращение Японии в «белый список» надежных направлений торговли Южной Кореи уменьшит бюрократическую волокиту для экспортеров. Период рассмотрения для одобрения стратегических товаров, направляющихся в Японию, сократится до пяти дней с 15, а количество необходимых документов – до трех из пяти.

Недавние усилия по примирению символизируют значительный шаг вперед для двух азиатских экономик, которые играют решающую роль в глобальной цепочке поставок и имеют прочные связи с Соединенными Штатами.

Объявление Сеула прозвучало в тот момент, когда президент Южной Кореи Юн Сук Йоль готовится посетить США в сопровождении более 100 руководителей ведущих компаний страны. Ожидается, что во время этого визита Юн встретится с президентом США Джо Байденом, чтобы обсудить экономическое сотрудничество и развитие менее зависимых от Китая цепочек поставок таких товаров, как полупроводники.

Последнее решение Южной Кореи, вероятно, будет способствовать дальнейшему сотрудничеству с Японией и США в таких областях, как региональная безопасность, технологии и изменение климата.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Южная Корея, США и Япония проводят совместные морские военные учения

Контекст

Отношения между двумя странами упали до самого низкого уровня за последние десятилетия после того, как Верховный суд Южной Кореи в 2018 году обязал японские фирмы выплатить компенсацию бывшим подневольным работникам. Пятнадцать южнокорейцев выиграли такие дела, но ни один из них не получил компенсации.

Ссора переросла в торговый спор. Япония утверждает, что вопрос о компенсации был урегулирован в соответствии с более ранними договорами.

В январе Сеул обнародовал план компенсации бывшим подневольным работникам через южнокорейский общественный фонд.

Предложение вызвало негативную реакцию со стороны жертв и их семей, поскольку оно не включало взносы японских компаний, в том числе тех, которые суды Южной Кореи обязали выплатить репарации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Южная Корея выплатит компенсацию жертвам принудительного труда Японии во время Второй мировой

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы