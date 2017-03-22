"Піттсбург" забронював місце в плей-офф НХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. "Піттсбург Пінгвінс" став четвертою командою, що забронювала собі місце в плей-офф НХЛ, перемігши на виїзді "Баффало Сейбрс", передає УНН з посиланням на сайт змагань.
Капітан "Пінгвінс" Сідні Кросбі відкрив рахунок в матчі, забивши фантастичний гол: нападник обіграв усіх суперників і вразив ворота однією рукою (з незручної руки). Перемогу "Піттсбургу" приніс Нік Боніно, який забив в кінцівці третього періоду за рахунку 1:1. Третю шайбу у сітку "Баффало закинув Конор Ширі – 3:1.
Таким чином "Пінгвінс" в 11-й раз поспіль потрапила в плей-офф.
Примітно, що нападник "Пінгвінс" Джейк Гюнтцель отримав струс мозку в першому періоді після силового прийому захисника Расмуса Рістолайнена, який був вилучений до кінця гри.
Відзначимо, що "Піттсбург" виграв втретє поспіль, а "Баффало" не зміг продовжити переможну серію до трьох матчів.
Зауважимо, що "Пінгвінс" зі 101 пунктом піднялися на друге місце Східної конференції, на один бал обійшовши "Коламбус", у якого залишається гра в запасі.
Як повідомляв УНН, хокеїсти "Едмонтона" здобули четверту перемогу підряд.