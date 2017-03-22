"Питтсбург" забронировал место в плей-офф НХЛ

Капитан "Пингвинс" Сидни Кросби открыл счет в матче, забив фантастический гол: нападающий обыграл всех соперников и поразил ворота одной рукой (с неудобной руки). Победу "Питтсбургу" принес Ник Бонино, который забил в концовке третьего периода при счете 1:1. Третью шайбу в сетку "Баффало забросил Конор Шири - 3:1.

Таким образом "Пингвинс" в 11-й раз подряд попали в плей-офф.

Примечательно, что нападающий "Пингвинс" Джейк Гюнтцель получил сотрясение мозга в первом периоде после силового приема защитника Расмуса Ристолайнена, который был удален до конца игры.

Отметим, что "Питтсбург" выиграл третий раз подряд, а "Баффало" не смогло продлить победную серию до трех матчей.

Заметим, что "Пингвинс" со 101 пунктом поднялись на второе место Восточной конференции, на один балл обойдя "Коламбус", у которого остается игра в запасе.

Как сообщал УНН, хоккеисты "Эдмонтона" одержали четвертую победу подряд.