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"Питтсбург" забронировал место в плей-офф НХЛ

"Питтсбург" забронировал место в плей-офф НХЛ

Киев • УНН

 • 14628 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. "Питтсбург Пингвинс" стал четвертой командой, которая забронировала себе место в плей-офф НХЛ, победив на выезде "Баффало Сейбрс", передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Капитан "Пингвинс" Сидни Кросби открыл счет в матче, забив фантастический гол: нападающий обыграл всех соперников и поразил ворота одной рукой (с неудобной руки). Победу "Питтсбургу" принес Ник Бонино, который забил в концовке третьего периода при счете 1:1. Третью шайбу в сетку "Баффало забросил Конор Шири - 3:1.

Таким образом "Пингвинс" в 11-й раз подряд попали в плей-офф.

Примечательно, что нападающий "Пингвинс" Джейк Гюнтцель получил сотрясение мозга в первом периоде после силового приема защитника Расмуса Ристолайнена, который был удален до конца игры.

Отметим, что "Питтсбург" выиграл третий раз подряд, а "Баффало" не смогло продлить победную серию до трех матчей.

Заметим, что "Пингвинс" со 101 пунктом поднялись на второе место Восточной конференции, на один балл обойдя "Коламбус", у которого остается игра в запасе.

Как сообщал УНН, хоккеисты "Эдмонтона" одержали четвертую победу подряд.

 

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