Питання "безвізу" для України обговорять посли ЄС 17 листопада - журналіст
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Посли Євросоюзу обговорять питання лібералізації візового режиму з ЄС для України на засіданні у четвер, 17 листопада. Про це у своєму мікроблозі у Twitter написав брюссельський журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк, передає УНН.
"Візова лібералізація для України буде обговорюватися послами ЄС у четвер (17 листопада). Не впевнений, що зараз вони дадуть зелене світло", - повідомив він.
Нагадаємо, ВР у середу, 16 листопада, має звернутися до ЄС щодо надання "безвізу" найближчим часом.