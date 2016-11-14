Питання "безвізу" для України обговорять посли ЄС 17 листопада - журналіст

"Візова лібералізація для України буде обговорюватися послами ЄС у четвер (17 листопада). Не впевнений, що зараз вони дадуть зелене світло", - повідомив він.

Нагадаємо, ВР у середу, 16 листопада, має звернутися до ЄС щодо надання "безвізу" найближчим часом.