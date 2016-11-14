Вопрос "безвиза" для Украины обсудят послы ЕС 17 ноября - журналист
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Послы Евросоюза обсудят вопросы либерализации визового режима с ЕС для Украины на заседании в четверг, 17 ноября. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал брюссельский журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк, передает УНН.
"Визовая либерализация для Украины будет обсуждаться послами ЕС в четверг (17 ноября). Не уверен, что сейчас они дадут зеленый свет", - сообщил он.
Напомним, ВР в среду, 16 ноября, должна обратиться к ЕС относительно предоставления "безвиза" в ближайшее время.