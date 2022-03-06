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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Після зустрічі з Путіним прем'єр-міністр Ізраїлю подзвонив Зеленському

Після зустрічі з Путіним прем'єр-міністр Ізраїлю подзвонив Зеленському

Київ • УНН

 • 2837239 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляє "Голос Америки", передає УНН.

Деталі 

Перед вильотом до Москви президент Франції Еммануель Макрон поговорив із Беннетом і розповів про попередні розмови з Путіним. Потім ізраїльський прем'єр поговорив телефоном із президентом України Володимиром Зеленським. За словами представника ізраїльського уряду, Беннет координує свої дії зі США, Францією та Німеччиною.

Після зустрічі з Путіним Беннет вирушив до Берліна для переговорів з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Як припускають у виданні, Ізраїль на пропозицію Зеленського виступає у ролі посередника між Росією та Україною. Беннетт полетів у Москву, порушуючи релігійний закон про суботу. За його словами, юдаїзм дозволяє це, коли потрібно зберегти людські життя.

Прем'єр-міністр Ізраїлю @naftalibennett зателефонував мені за підсумками його зустрічі з Володимиром Путіним. Продовжуємо діалог.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 5, 2022

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