Після зустрічі з Путіним прем'єр-міністр Ізраїлю подзвонив Зеленському
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляє "Голос Америки", передає УНН.
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Перед вильотом до Москви президент Франції Еммануель Макрон поговорив із Беннетом і розповів про попередні розмови з Путіним. Потім ізраїльський прем'єр поговорив телефоном із президентом України Володимиром Зеленським. За словами представника ізраїльського уряду, Беннет координує свої дії зі США, Францією та Німеччиною.
Після зустрічі з Путіним Беннет вирушив до Берліна для переговорів з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
Як припускають у виданні, Ізраїль на пропозицію Зеленського виступає у ролі посередника між Росією та Україною. Беннетт полетів у Москву, порушуючи релігійний закон про суботу. За його словами, юдаїзм дозволяє це, коли потрібно зберегти людські життя.
Прем'єр-міністр Ізраїлю @naftalibennett зателефонував мені за підсумками його зустрічі з Володимиром Путіним. Продовжуємо діалог.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 5, 2022