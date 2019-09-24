Після закінчення війни Україна не витрачатиме менше на армію та безпеку - РНБО
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Закінчення війни не зменшить витрати на безпеку й оборону України. Про це в інтерв’ю провідній іспанській газеті El Pais розповів Секретар РНБО України Олександр Данилюк, передає УНН.
“Навіть після закінчення війни ми не витрачатимемо менше на армію та безпеку. Ми повинні створити потужну армію, повністю переоснастити та модернізувати її, а також реформувати ключові органи сектору безпеки і оборони, в іншому випадку це дорого нам коштуватиме”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, проект Державного бюджету на наступний рік передбачає виділення 5,4% ВВП на безпеку і оборону — 245 млрд грн.