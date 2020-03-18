Після виявлення коронавірусу у нардепа Шахова перевірять весь комітет ВР

КИЇВ. 18 березня. УНН. Всі члени Комітету ВР з питань екологічної політики та природокористування сьогодні мають пройти тест на коронавірус після того, як відвідали засідання комітету з нардепом Сергієм Шаховим, у якого виявили коронавірус. Про це УНН повідомив інший член комітету, депутат Ігор Кривошеєв.