Після виявлення коронавірусу у нардепа Шахова перевірять весь комітет ВР

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Всі члени Комітету ВР з питань екологічної політики та природокористування сьогодні мають пройти тест на коронавірус після того, як відвідали засідання комітету з нардепом Сергієм Шаховим, у якого виявили коронавірус. Про це УНН повідомив інший член комітету, депутат Ігор Кривошеєв.

Так, зі слів співрозмовника УНН, Шахов востаннє відвідував засідання у четвер, 12 березня.

“Наскільки я пам’ятаю, він (Шахов — ред.) недовго був на комітеті, не був все засідання. Щодо інших членів комітету — здається... у нас вчора пройшло засідання, і з тих пір здається ні в кого ніяких симптомів”, — зазначив нардеп.

На запитання про те, чи звертались до нього з проханням перейти на самоізоляцію, Кривошеєв зауважив, що самостійно прийняв таке рішення.

“Я це сам вирішив. Зараз піднімається питання про те, що треба зробити тести (на коронавірус — ред.). Я думаю, за сьогодні зробимо всі (члени комітету — ред.), ми ж мали контакт”, — сказав він.

На питання про те, чи весь комітет тепер піде на самоізоляцію, нардеп відповів “підозрюю що так”.

Нагадаємо, у МОЗ підтвердили, що коронавірусом інфікувався один із нардепів ВР.

Зазначимо, сьогодні деякі ЗМІ повідомили про те, що ймовірним зараженим коронавірусом є народний депутат Сергій Шахов.

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