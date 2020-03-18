После обнаружения коронавируса у нардепа Шахова проверят весь комитет ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Все члены Комитета ВР по вопросам экологической политики и природопользования сегодня должны пройти тест на коронавирус после того, как посетили заседание комитета с нардепом Сергеем Шаховым, у которого обнаружили коронавирус. Об этом УНН сообщил другой член комитета, депутат Игорь Кривошеев.
Так, по словам собеседника УНН, Шахов раз посещал заседания в четверг, 12 марта.
“Насколько я помню, он (Шахов — ред.) недолго был на комитете, не был все заседания. Что касается других членов комитета — кажется... у нас вчера прошло заседание, и с тех пор кажется ни у кого никаких симптомов”, — отметил нардеп.
На вопрос о том, обращались к нему с просьбой перейти на самоизоляцию, Кривошеев отметил, что самостоятельно принял такое решение.
“Я это сам решил. Сейчас поднимается вопрос о том, что надо сделать тесты (на коронавирус — ред.). Я думаю, за сегодня сделаем все (члены комитета — ред.), мы же имели контакт”, — сказал он.
На вопрос о том, все комитет теперь пойдет на самоизоляцию, нардеп ответил “подозреваю что да”.
Напомним, в Минздраве подтвердили, что коронавируса заразился один из нардепов ВР.
Отметим, сегодня некоторые СМИ сообщили о том, что вероятным зараженным коронавирусом является народный депутат Сергей Шахов.