После обнаружения коронавируса у нардепа Шахова проверят весь комитет ВР

КИЕВ. 18 марта. УНН. Все члены Комитета ВР по вопросам экологической политики и природопользования сегодня должны пройти тест на коронавирус после того, как посетили заседание комитета с нардепом Сергеем Шаховым, у которого обнаружили коронавирус. Об этом УНН сообщил другой член комитета, депутат Игорь Кривошеев.