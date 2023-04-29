Після вибухів із Криму вилетів спецборт "Росія". Літак сів у москві - Flightradar
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Після вибухів у Севастополі з Криму вилетів російський спецборт Ту-204-300. За даними порталу Flightradar, літак сів у москві, передає УНН.
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Відзначимо, що спершу було відомо лише про виліт спецборту, напрямок польоту не вказувався.
Також не було відомо, хто саме у ньому перебував. Варто додати, що аеропорт Сімферополя для цивільних лайнерів закрито.
Додамо
Спеціальний льотний загін "Росія" – підприємство, що забезпечує перевезення повітряним транспортом посадових осіб рф, та інших важливих осіб спецслужб росії чи зс рф, підпорядковане Управлінню справами президента рф.
Базується на московському аеропорту Внуково у спеціальному урядовому терміналі "Внуково-2".
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що в Севастополі загорівся резервуар із паливом після ймовірного удару безпілотника.