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Після вибухів із Криму вилетів спецборт "Росія". Літак сів у москві - Flightradar

Після вибухів із Криму вилетів спецборт "Росія". Літак сів у москві - Flightradar

Київ • УНН

 • 1440512 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Після вибухів у Севастополі з Криму вилетів російський спецборт Ту-204-300. За даними порталу Flightradar, літак сів у москві, передає УНН.

Деталі

Відзначимо, що спершу було відомо лише про виліт спецборту, напрямок польоту не вказувався.

Також не було відомо, хто саме у ньому перебував. Варто додати, що аеропорт Сімферополя для цивільних лайнерів закрито.

Додамо

Спеціальний льотний загін "Росія" – підприємство, що забезпечує перевезення повітряним транспортом посадових осіб рф, та інших важливих осіб спецслужб росії чи зс рф, підпорядковане Управлінню справами президента рф.

Базується на московському аеропорту Внуково у спеціальному урядовому терміналі "Внуково-2".

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що в Севастополі загорівся резервуар із паливом після ймовірного удару безпілотника.

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