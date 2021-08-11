На Філіппінах після потужного землетрусу оголошено попередження про цунамі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. За даними Геологічної служби США, в ніч з середи на четвер на Філіппінах стався сильний землетрус, інформує УНН.

Деталі

Геологічна служба США повідомила, що землетрус магнітудою 7,1 струснув країну архіпелагу близько 1:46 ранку за філіппінським часом у четвер (17:46 по Грінвічу, середа).

Вважається, що епіцентр землетрусу знаходиться в районі Пондагітана.

За даними Тихоокеанського центру, було випущено попередження про цунамі, землетрус з високою магнітуди викликав загрозу цунамі в межах 300 км від епіцентру.

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