Після обстрілів бойовиків у Красногорівці виявили чотири нерозірвані снаряди
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Правоохоронці після обстрілів бойовиків на території Красногорівки виявили чотири нерозірвані снаряди калібром 122 мм. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Вчора невдовзі після опівночі окупанти почали обстрілювати Красногорівку. Міни та снаряди сипалися на це містечко протягом години безперевно. Згодом поліцейські виявили 4 нерозірвані снаряди калібром 122 мм на території Красногорівки”, — сказав він.
Крім цього, за його словами, минулої доби хвиля ворожих провокацій із використанням як стрілецької зброї, так і гармат й мінометів прокотилася по всьому фронту.
Вже пізно ввечері, після 22 години, окупанти обстріляли українські позиції з великої відстані. Зокрема, під Богданівкою противник використав міномети, у Гранітному та Широкиному — 122-мм гармати, у Водяному — також гармати і “Град”.
Всього за минулу добу на маріупольському напрямку сталося 35 ворожих обстрілів, зокрема 11 — мінометних та артилерійських.
Як повідомляв УНН, минулої доби загинуло двоє українських військовослужбовців.