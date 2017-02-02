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После обстрелов боевиков в Красногоровке обнаружили четыре неразорвавшихся снаряда

Киев • УНН

 • 7630 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Полицейские после вражеских обстрелов на территории Красногоровки обнаружили четыре неразорвавшихся снаряда калибром 122 мм. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

После обстрелов боевиков в Красногоровке обнаружили четыре неразорвавшихся снаряда

"Вчера вскоре после полуночи оккупанты начали обстреливать Красногоровку. Мины и снаряды сыпались на это городок в течение часа непрерывно. Впоследствии полицейские обнаружили 4 неразорвавшихся снаряда калибром 122 мм на территории Красногоровки", - сказал он.

Кроме этого, по его словам, за минувшие сутки волна вражеских провокаций с использованием как стрелкового оружия, так и орудий и минометов прокатилась по всему фронту.

Уже поздно вечером, после 22 часов, оккупанты обстреляли украинские позиции с большого расстояния. В частности, под Богдановкой противник использовал минометы, в Гранитном и Широкино - 122-мм пушки, в Водяном - также пушки и "Град".

Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 35 вражеских обстрелов, в том числе 11 - минометных и артиллерийских.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки погибли два украинских военнослужащих.

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