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Пірати біля берегів Беніну напали на судно і викрали українця

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Біля берегів Беніну пірати напали на судно "Tommi Ritscher" і викрали українця. Про це УНН повідомив директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Сергій Погорельцев.

“20 квітня посольство України у ФРН отримало повідомлення, що біля берегів Беніну було здійснено піратський напад на судно „Tommi Ritscher“, IMO 9656137, прапор Португалії, оператор судна Transeste Schiffahrt Gmbh (Німеччина)”, — повідомив Погорельцев.

За попередньою інформацією, зауважили у МЗС, в результаті нападу захоплено та вивезено у невідомому напрямі 1 громадянина України — члена екіпажу судна.

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“Компанією-оператором судна створено кризовий штаб. Генеральне консульство України в Гамбурзі встановило контакт з оператором судна з метою з’ясування обставин справи. Посольство України в Нігерії (відповідає за Бенін) звернулося до бенінських компетентних органів з метою підтвердження факту захоплення громадянина України”, — повідомив Погорельцев.

За його словами, справа перебуває на контролі причетних закордонних дипломатичних установ України та Департаменту консульської служби МЗС.

Нагадаємо, на шляху до Ірану зник з судна український моряк.

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