Пираты у берегов Бенина напали на судно и похитили украинца
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. У берегов Бенина пираты напали на судно "Tommi Ritscher" и похитили украинца. Об этом УНН сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Сергей Погорельцев.
"20 апреля посольство Украины в ФРГ получило сообщение, что у берегов Бенина было осуществлено пиратское нападение на судно "Tommi Ritscher", IMO 9656137, флаг Португалии, оператор судна Transeste Schiffahrt Gmbh (Германия)", - сообщил Погорельцев.
По предварительной информации, отметили в МИД, в результате нападения захвачено и вывезено в неизвестном направлении 1 гражданина Украины - члена экипажа судна.
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"Компанией-оператором судна создан кризисный штаб. Генеральное консульство Украины в Гамбурге установило контакт с оператором судна с целью выяснения обстоятельств дела. Посольство Украины в Нигерии (отвечает за Бенин) обратилось к бенинским компетентным органам с целью подтверждения факта захвата гражданина Украины", - сообщил Погорельцев.
По его словам, дело находится на контроле причастных заграничных дипломатических учреждений Украины и Департамента консульской службы МИД.
Напомним, на пути в Иран исчез с судна украинский моряк.