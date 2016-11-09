Пильні запоріжці попередили умисне вбивство
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 9 листопада. УНН. Небайдужість мешканців багатоповерхівки по вулиці Нагнибіди у Комунарському районі Запоріжжя дозволила правоохоронцям попередити вбивство. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції України в Запорізькій області.
Так, за словами правоохоронців, 8 листопада о 20:42 до Комунарського Відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від мешканців однієї з багатоповерхівок по вул.Нагнибіди. Небайдужі громадяни розповіли, що протягом дня до під’їзду неодноразово навідувалась невідома громадянка, проте ні до кого з мешканців не заходила.
Поліцейські перевірили надану громадянами інформацію, та затримали 22-річну дівчину, а також її 31-річного співмешканця, котрі приїхали до Запоріжжя із Чернівців.
“У чоловіка під час поверхневого огляду вилучили пістолет травматичної дії з ознаками переробки, ніж, медичні бахіли та рукавички”, — йдеться у повідомленні обласного управління Нацполіції.
Під час опитування громадянка розповіла, що у будинку, куди вона вчащала, проживає матір співмешканця. Маючи на меті корисливі мотиви, затримані готувалися до вчинення умисного вбивства 50-річної громадянки.
Син жертви підготував знаряддя злочину, а його співмешканка виконувала роль розвідки, оглянувши під’їзд на предмет шляхів відходу та замітання слідів. На момент затримання все було готово для скоєння вбивства. Тож небайдужість громадян та оперативність поліцейських зберегли потенційній жертві життя.
Вилучені знаряддя злочину направлено до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.
Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.14, ч.2 ст.115 (підготовка до вчинення умисного вбивства). Триває досудове розслідування.