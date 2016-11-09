Бдительные запорожцы предупредили умышленное убийство

Так, по словам правоохранителей, 8 ноября в 20:42 в Коммунарское отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение от жителей одной из многоэтажек по ул. Нагнибеды. Неравнодушные граждане рассказали, что в течение дня к подъезду неоднократно наведывалась неизвестная гражданка, однако ни к кому из жителей не заходила.

Полицейские проверили предоставленную гражданами информацию, и задержали 22-летнюю девушку, а также ее 31-летнего сожителя, которые приехали в Запорожье из Черновцов.

"У мужчины во время поверхностного осмотра изъяли пистолет травматического действия с признаками переработки, нож, медицинские бахилы и перчатки", - говорится в сообщении областного управления Нацполиции.

В ходе опроса гражданка рассказала, что в доме, который она посещала, проживает мать сожителя. Преследуя корыстные мотивы, задержанные готовились к совершению умышленного убийства 50-летней гражданки.

Сын жертвы подготовил орудия преступления, а его сожительница выполняла роль разведки, осмотрев подъезд на предмет путей отхода и заметания следов. На момент задержания все было готово для совершения убийства. Поэтому неравнодушие граждан и оперативность полицейских сохранили потенциальной жертве жизнь.

Изъятые орудия преступления направлены в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.14, ч.2 ст.115 (подготовка к совершению умышленного убийства). Продолжается досудебное расследование.