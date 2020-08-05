Пили, лаялись і погрожували: з поїзда Харків-Ужгород зняли трьох п’яних пасажирів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. У потязі номер 017О “Харків-Ужгород”, на шляху до Києва, пасажири випивали та порушували громадський порядок. Трьох чоловіків зняли з поїзду. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомив очевидець.
“У Полтаві начальник потягу викликав перший наряд поліції, одного з порушників зняли з поїзду. Однак після цього частина пиятиків погрожувала начальнику потягу, продовжуючи пити та лаятись. Їх не менше восьми”, — розповів очевидець Владислав.
Тож пізніше, одна з пасажирок з дитиною викликала вже другий наряд поліції на зупинку у “Лубнах”.
“Там ще двох чоловіків силоміць вивели з потягу. Начальник потягу зробив все, щоб захистити пасажирів. Наразі чекаємо прибуття потягу до Києва о 21:50. Началальник потягу запевнив, що у Києві також викликали наряд поліції”, — сказав Владислав.
Він додав, що наразі чоловіки поводяться більш менш спокійно.
Нагадаємо, у поїзді "Маріуполь-Київ" побили та намагалися зґвалтувати жінку, тричі судимого нападника затримали.