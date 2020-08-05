Пили, ругались и угрожали: с поезда Харьков-Ужгород сняли трех пьяных пассажиров
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В поезде номер 017О "Харьков-Ужгород", на пути в Киев, пассажиры выпивали и нарушали общественный порядок. Трех мужчин сняли с поезда. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщил очевидец.
"В Полтаве начальник поезда вызвал первый наряд полиции, одного из нарушителей сняли с поезда. Однако после этого часть мужчин угрожала начальнику поезда, продолжая пить и ругаться. Их не менее восьми", - рассказал очевидец Владислав.
Поэтому позже, одна из пассажирок с ребенком вызвала уже второй наряд полиции на остановку в "Лубнах".
"Там еще двух мужчин силой вывели из поезда. Начальник поезда сделал все, чтобы защитить пассажиров. Сейчас ждем прибытия поезда в Киев в 21:50. Началальник поезда заверил, что в Киеве также вызвали наряд полиции", - сказал Владислав.
Он добавил, что сейчас мужчины ведут себя более или менее спокойно.
Напомним, в поезде "Мариуполь-Киев" избили и пытались изнасиловать женщину, трижды судимого нападавшего задержали.