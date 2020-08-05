Пили, ругались и угрожали: с поезда Харьков-Ужгород сняли трех пьяных пассажиров

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 79107 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101340 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 125814 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106876 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126800 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101078 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101915 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103894 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101921 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Пили, ругались и угрожали: с поезда Харьков-Ужгород сняли трех пьяных пассажиров

Пили, ругались и угрожали: с поезда Харьков-Ужгород сняли трех пьяных пассажиров

Киев  •  УНН

 • 38392 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. В поезде номер 017О "Харьков-Ужгород", на пути в Киев, пассажиры выпивали и нарушали общественный порядок. Трех мужчин сняли с поезда. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщил очевидец.

"В Полтаве начальник поезда вызвал первый наряд полиции, одного из нарушителей сняли с поезда. Однако после этого часть мужчин угрожала начальнику поезда, продолжая пить и ругаться. Их не менее восьми", - рассказал очевидец Владислав.

Поэтому позже, одна из пассажирок с ребенком вызвала уже второй наряд полиции на остановку в "Лубнах".

"Там еще двух мужчин силой вывели из поезда. Начальник поезда сделал все, чтобы защитить пассажиров. Сейчас ждем прибытия поезда в Киев в 21:50. Началальник поезда заверил, что в Киеве также вызвали наряд полиции", - сказал Владислав.

Он добавил, что сейчас мужчины ведут себя более или менее спокойно.

Напомним, в поезде "Мариуполь-Киев" избили и пытались изнасиловать женщину, трижды судимого нападавшего задержали.

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