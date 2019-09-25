Пільговики зменшили борги перед Нафтогазом за газ на 1,1%
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. За тиждень пільговики зменшили борги за газ перед НАК "Нафтогаз України" на 1,1% - до 61,5 млрд грн. Про це УНН повідомили у пресслужбі компанії.
"Заборгованість контрагентів, які отримують газ від Нафтогазу на пільгових умовах (відповідно до положення про ПСО), становила 61,5 млрд грн (зменшення на 666 млн грн, або -1,1% за тиждень)", - вказали у компанії.
За тиждень виробники тепла зменшили борг на 237 млн грн (0,7%), підприємства ТЕЦ (виробництво електроенергії) – на 95 млн грн (2%).
Як вказано, сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед НАК сягнула близько 39,7 млрд грн. У порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 333 млн грн (0,8%).
Заборгованість регіональних газозбутових підприємств становить близько 22,1 млрд грн, в т.ч. за категоріями споживачів, які не підпадають під дію ПСО – 230 млн грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 338 млн грн (1,5%).
Заборгованість промислових підприємств за минулий тиждень зменшилась на 4 млн грн (0,1%) та становить близько 3,4 млрд грн.
Заборгованість КП ВО Київради "Київтеплоенерго" за газ, використаний для виробництва теплової та електричної енергії, за минулий тиждень зменшилась на 115 млн грн (3,2%). Сумарна заборгованість Київтеплоенерго становить близько 3,5 млрд грн за усіма договорами, укладеними з компанією.
Нагадаємо, Нафтогаз збільшив обсяги закачки газу у ПСГ на 26%.