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Нафтогаз збільшив обсяги закачки газу у ПСГ на 26%

Нафтогаз збільшив обсяги закачки газу у ПСГ на 26%

Київ • УНН

 • 8829 перегляди

КИЇВ. 24 вересня. УНН. Група Нафтогаз за шість місяців цього року наростила обсяги закачки газу у ПСГ на 1 млрд куб. м або на 26% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це УНН повідомили у пресслужбі компанії.

"Для забезпечення сталого проходження осінньо-зимового сезону 2019/2020 років Група Нафтогаз нарощує обсяги закачки газу в ПСГ. За 6 місяців 2019 року обсяг закачки природного газу у порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшився на 1 млрд куб. м або на 26%", - йдеться у повідомленні.

Водночас вказано, що загальний обсяг відбору газу із ПСГ за результатами 6 місяців цього року становив 5,2 млрд куб. м, що на 2,1 млрд куб. м або на 29% менше, ніж за 6 місяців 2018 року. "Значні обсяги відбору газу із газосховищ у 2018 році були викликані підвищенням попиту споживачів на газ наприкінці опалювального сезону 2017/2018 років внаслідок погіршення погодних умов та зниження тиску природного газу в ГТС з боку Росії", - повідомили у компанії.

Результат сегменту зберігання природного газу Групи Нафтогаз за 6 місяців 2019 року, як зазначається, покращився на 1 млрд грн за рахунок зміни тарифу на зберігання газу, але як і у першому півріччі 2018 року діяльність зі зберігання природного газу залишається збитковою, а результат сегменту становить - 0,1 млрд грн.

Нагадаємо, Нафтогаз за пів року наростив транзит газу на 6%.

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