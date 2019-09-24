Нафтогаз наростив транзит газу на 6%
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. За перше півріччя 2019 року Група Нафтогаз у порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшила обсяги транзиту газу на 6% - до 45,1 млрд куб. м. Про це УНН повідомили у пресслужбі компанії.
"Обсяг транзиту газу за результатами 6 місяців 2019 року збільшився в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 6% та становив 45,1 млрд куб. м. Одним із головних чинників збільшення обсягів транзиту є підвищений попит на природний газ у Європі", - повідомили у Нафтогазі.
Результат сегменту транзиту газу Групи Нафтогаз за пів року, як вказано, збільшився з 2,6 млрд грн до 12,5 млрд грн порівняно з аналогічним періодом 2018 року в основному за рахунок збільшення ставки послуги з транзиту природного газу, збільшення обсягу транзиту та зниження амортизаційних витрат у складі собівартості.
Також вказано, що обсяги реалізації газу в межах ПСО (пільгові умови - ред.) зменшились за 6 місяців на 1,2 млрд куб. м або на 11% у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Відбулося зниження загальної собівартості реалізованого газу в межах ПСО на 6,4 млрд грн, додали у компанії. Окрім того, за даними Нафтогазу, за 6 місяців відбулось зниження обсягу реалізації газу споживачам поза межами ПСО на 0,5 млрд куб. м у порівнянні з відповідним періодом минулого року, що призвело до зниження результату цієї діяльності на 3 млрд грн.
Результат сегменту внутрішнє транспортування природного газу за 6 місяців погіршився на 3,1 млрд грн за рахунок зменшення обсягу транспортування природного газу та нарахування резерву сумнівних боргів, що пов’язане зі значними обсягами несплачених послуг з балансування, повідомили у компанії.
Окрім того у компанії повідомили, що за 6 місяців Група Нафтогаз отримала чистий прибуток у 24,7 млрд грн, що майже удвічі більше за результат аналогічного періоду минулого року. За 6 місяців Група сплатила 58,6 млрд грн податків, або близько 15,9% загальних доходів бюджету за цей період.
Нагадаємо, запаси газу у ПСГ України сягнули 19,94 млрд куб. м.