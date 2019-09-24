Запаси газу у ПСГ України сягнули 19,94 млрд куб. м
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 22 вересня збільшився до 19,935 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані АТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 58,41 млн куб. м газу.
З ПСГ України газ протягом звітної доби не відбирався.
При цьому в даних за 22 вересня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 42,24 млн куб. м, з Угорщини - 19,25 млн куб. м, з Польщі - 3,68 млн куб. м газу.
Так, українські ПСГ на сьогодні заповнені на 64%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла до 8550 грн за тис. куб. м, з травня її почали зменшувати. Нафтогаз у вересні на 3% здешевить газ для потреб населення - до 4493,64 грн за тис. куб. м.