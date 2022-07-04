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Піклування про наймолодших: пакунки "Ма!Ля!" вже отримали сотні українських дітей

Піклування про наймолодших: пакунки "Ма!Ля!" вже отримали сотні українських дітей

Київ • УНН

 • 212321 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. Пакунки «Ма!Ля!» з найнеобхіднішими товарами від українських брендів вже отримали сотні вітчизняних дітей, передає УНН із посиланням на дані ініціатора благодійного проекту – бренду «Наша Ряба»

До створення пакунків «Ма!Ля!» також долучилися корпорація «Біосфера», ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», виробник корисних ласощів Равлик Боб, Нова пошта та «Фонд Маша».

Щоб подбати про малюків і подарувати їм найнеобхідніше, компанії зібрали у своєрідні бокси турботи продукцію власного виробництва:

• дитяче харчування КОКО із якісної курочки «Наша Ряба»
• дитячу водичку «Малиш» для щоденного вживання
• підгузки Bambik і вологі серветки Smile Baby
• ласощі Равлик Боб без доданого цукру, барвників і консервантів

Кожен пакунок, дбайливо зібраний співробітниками Нової пошти, вирушив до родин, які нині потребують найбільшої підтримки. Бокси від українських брендів отримали діти з 35 населених пунктів України, зокрема з Харкова, Рівного, Бучі, Ніжина, Запоріжжя, Одеси, Сум, Житомира та інших.

Кому саме дісталися пакунки «Ма!Ля!», визначила громадська організація «Фонд Маша». Доставила все необхідне малюкам компанія Нова пошта, що з початку війни розпочала новий напрямок своєї роботи – Humanitarian Nova Poshta. На місцях пакунки роздавали родинам з дітками від 6 місяців до 1,5 року у волонтерських центрах – за запитами самих родин.

Усі компанії, які долучилися до благодійного проекту Пакунок «Ма!Ля!», переконані: постійна підтримка бізнесом українців, дорослих і малюків, – запорука щасливого майбутнього нашої країни.

Довідка

«Наша Ряба» – ініціатор проекту. Бренд охолодженої курятини високої якості, без антибіотиків та гормонів росту. «Наша Ряба» піклується про українські сім’ї понад 20 років.

Корпорація «Біосфера» – один із найбільших виробників та дистриб’юторів товарів для дому і особистої гігієни в Україні, яка працює на ринку вже 25 років. Продукція компанії представлена на більш ніж 30 ринках світу, а в продуктовому портфелі компанії понад 2000 найменувань продукції, серед яких такі відомі торгові марки як «Фрекен БОК», Smile, Bambik, Novita, Selpak, Vortex, Eventa, Superfresh, PROservice та багато інших.

Хорольський завод дитячих продуктів харчування – єдине підприємство в Україні, що спеціалізується на виробництві сухих молочних сумішей для малюків від перших днів життя. Окрім молочних сумішей, завод виготовляє сухі молочні каші та дитячу питну воду. Відомий за торговими марками «Малиш», «Малышка», «Малютка», «Малютка Premium».

BOB SNAIL – бренд, який створює корисні та смачні ласощі з натуральних фруктів та ягід. І все це без доданого цукру, барвників і консервантів. Адже смаколики від Равлика Боба містять тільки природну користь.

Нова пошта – лідер логістичного ринку, який забезпечує легку доставку кожному клієнту – до відділення, поштомату, за адресою – і дозволяє тисячам підприємців створювати і розвивати бізнес не тільки в Україні, а й за кордоном. Мережа компанії налічує 10 000 відділень та 13 000 поштоматів по всій Україні, а кількість відправлень лише за 2021 рік перевищила 372 млн.

ГО «Фонд Маша» – це громадська організація, що діє на неприбуткових і доброчинних засадах. «Фонд Маша» був створений для протидії будь-якому виду насильства та підтримки загальної благодійності по всій Україні. Заснована телеведучою та Почесним послом ООН в Україні Марією Єфросиніною.

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