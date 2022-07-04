Забота о самых маленьких: пакеты "Ма!Ля!" уже получили сотни украинских детей

К созданию пакетов «Ма!Ля!» также присоединились корпорация «Биосфера», ООО «Хорольский завод детских продуктов питания», производитель полезного лакомства Улитка Боб, Новая почта и «Фонд Маша».

Чтобы позаботиться о малышах и подарить им самое необходимое, компании собрали в своеобразные боксы заботы продукцию собственного производства:

• детское питание КОКО из качественной курочки «Наша Ряба»

• детскую водичку «Малыш» для ежедневного употребления

• подгузники Bambik и влажные салфетки Smile Baby

• лакомство Улитка Боб без добавленного сахара, красителей и консервантов

Каждый пакет, бережно собранный сотрудниками Новой почты, отправился в семьи, ныне нуждающиеся в наибольшей поддержке. Боксы от украинских брендов получили дети из 35 населенных пунктов Украины, в частности из Харькова, Ровно, Бучи, Нежина, Запорожья, Одессы, Сум, Житомира и других.

Кому именно достались пакеты «Ма!Ля!», определила общественная организация «Фонд Маша». Доставила все необходимое малышам компания Новая почта, которая с начала войны приступила к новому направлению своей работы Humanitarian Nova Poshta. На местах свертки раздавали семьям с детьми от 6 месяцев до 1,5 года в волонтерских центрах – по запросам самих семей.

Все компании, которые присоединились к благотворительному проекту пакет «Ма!Ля!», убеждены: постоянная поддержка бизнесом украинцев, взрослых и малышей, – залог счастливого будущего нашей страны.

Справка

«Наша Ряба» – инициатор проекта. Бренд охлажденной курицы высокого качества, без антибиотиков и гормонов роста. «Наша Ряба» заботится об украинских семьях более 20 лет.

Корпорация «Биосфера» – один из крупнейших производителей и дистрибьюторов товаров для дома и личной гигиены в Украине, работающей на рынке уже 25 лет. Продукция компании представлена ​​на более чем 30 рынках мира, а в продуктовом портфеле компании более 2000 наименований продукции, среди которых такие известные торговые марки как «Фрекен БОК», Smile, Bambik, Novita, Selpak, Vortex, Eventa, Superfresh, PROservice и многие другие.

Хорольский завод детских продуктов питания – единственное предприятие в Украине, специализирующееся на производстве сухих молочных смесей для малышей от первых дней жизни. Кроме молочных смесей, завод производит сухие молочные каши и детскую питьевую воду. Известный по торговым маркам «Малыш», «Малышка», «Малютка», «Малютка Premium».

BOB SNAIL – бренд, который создает полезное и вкусное лакомство из натуральных фруктов и ягод. И все это без добавленного сахара, красителей и консервантов. Ведь вкусности от Улитки Боба содержат только естественную пользу.

Новая почта – лидер логистического рынка, обеспечивающий легкую доставку каждому клиенту – в отделение, почтомат, по адресу – и позволяющий тысячам предпринимателей создавать и развивать бизнес не только в Украине, но и за рубежом. Сеть компании насчитывает 10 000 отделений и 13 000 почтоматов по всей Украине, а количество отправлений только за 2021 год превысило 372 млн.

ОО «Фонд Маша» – это общественная организация, действующая на неприбыльных и благотворительных началах. «Фонд Маша» был создан для противодействия любому виду насилия и поддержанию всеобщей благотворительности по всей Украине. Основана телеведущей и Почётным послом ООН в Украине Марией Ефросининой.