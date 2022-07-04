Забота о самых маленьких: пакеты "Ма!Ля!" уже получили сотни украинских детей

ukru
13:44 • 8713 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:08 • 24972 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

11:23 • 43458 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 52611 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

09:00 • 87088 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 115795 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 125229 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 112741 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 141802 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139958 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

15 марта, 04:39 • 73379 просмотра
Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

15 марта, 04:53 • 41476 просмотра
Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

15 марта, 06:34 • 37777 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 88083 просмотра
рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

15 марта, 08:18 • 22980 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

09:00 • 87088 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 88083 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 241325 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 271136 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 207977 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

10:19 • 18975 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 115795 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 103752 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 121485 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 123888 просмотра
Актуальное
Забота о самых маленьких: пакеты "Ма!Ля!" уже получили сотни украинских детей

Забота о самых маленьких: пакеты "Ма!Ля!" уже получили сотни украинских детей

Киев • УНН

 • 212321 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Пакеты «Ма!Ля!» с самыми необходимыми товарами от украинских брендов уже получили сотни отечественных детей, передает УНН со ссылкой на данные инициатора благотворительного проекта – бренда «Наша Ряба».

К созданию пакетов «Ма!Ля!» также присоединились корпорация «Биосфера», ООО «Хорольский завод детских продуктов питания», производитель полезного лакомства Улитка Боб, Новая почта и «Фонд Маша».

Чтобы позаботиться о малышах и подарить им самое необходимое, компании собрали в своеобразные боксы заботы продукцию собственного производства:

• детское питание КОКО из качественной курочки «Наша Ряба»
• детскую водичку «Малыш» для ежедневного употребления
• подгузники Bambik и влажные салфетки Smile Baby
• лакомство Улитка Боб без добавленного сахара, красителей и консервантов

Каждый пакет, бережно собранный сотрудниками Новой почты, отправился в семьи, ныне нуждающиеся в наибольшей поддержке. Боксы от украинских брендов получили дети из 35 населенных пунктов Украины, в частности из Харькова, Ровно, Бучи, Нежина, Запорожья, Одессы, Сум, Житомира и других.

Кому именно достались пакеты «Ма!Ля!», определила общественная организация «Фонд Маша». Доставила все необходимое малышам компания Новая почта, которая с начала войны приступила к новому направлению своей работы Humanitarian Nova Poshta. На местах свертки раздавали семьям с детьми от 6 месяцев до 1,5 года в волонтерских центрах – по запросам самих семей.

Все компании, которые присоединились к благотворительному проекту пакет «Ма!Ля!», убеждены: постоянная поддержка бизнесом украинцев, взрослых и малышей, – залог счастливого будущего нашей страны.

Справка

«Наша Ряба» – инициатор проекта. Бренд охлажденной курицы высокого качества, без антибиотиков и гормонов роста. «Наша Ряба» заботится об украинских семьях более 20 лет.

Корпорация «Биосфера» – один из крупнейших производителей и дистрибьюторов товаров для дома и личной гигиены в Украине, работающей на рынке уже 25 лет. Продукция компании представлена ​​на более чем 30 рынках мира, а в продуктовом портфеле компании более 2000 наименований продукции, среди которых такие известные торговые марки как «Фрекен БОК», Smile, Bambik, Novita, Selpak, Vortex, Eventa, Superfresh, PROservice и многие другие.

Хорольский завод детских продуктов питания – единственное предприятие в Украине, специализирующееся на производстве сухих молочных смесей для малышей от первых дней жизни. Кроме молочных смесей, завод производит сухие молочные каши и детскую питьевую воду. Известный по торговым маркам «Малыш», «Малышка», «Малютка», «Малютка Premium».

BOB SNAIL – бренд, который создает полезное и вкусное лакомство из натуральных фруктов и ягод. И все это без добавленного сахара, красителей и консервантов. Ведь вкусности от Улитки Боба содержат только естественную пользу.

Новая почта – лидер логистического рынка, обеспечивающий легкую доставку каждому клиенту – в отделение, почтомат, по адресу – и позволяющий тысячам предпринимателей создавать и развивать бизнес не только в Украине, но и за рубежом. Сеть компании насчитывает 10 000 отделений и 13 000 почтоматов по всей Украине, а количество отправлений только за 2021 год превысило 372 млн.

ОО «Фонд Маша» – это общественная организация, действующая на неприбыльных и благотворительных началах. «Фонд Маша» был создан для противодействия любому виду насилия и поддержанию всеобщей благотворительности по всей Украине. Основана телеведущей и Почётным послом ООН в Украине Марией Ефросининой.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Бизнеса

Обратиться по вопросам размещения рекламы