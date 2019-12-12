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Підсумки групового етапу ЛЧ: "Шахтар" посів друге місце за кількістю зароблених фолів на собі

Київ • УНН

 • 9776 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Сайт УЄФА підбив підсумки групового раунду Ліги чемпіонів, в якому Україну представляв донецький "Шахтар", передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Чинний чемпіон України опинився в числі лідерів за кількістю зароблених фолів на собі, а саме друге місце – 99 разів суперник порушував правила. Лідером виявилась іспанська "Валенсія" – 115. Трійку замкнув "ПСЖ" (90).

Натомість чинний володар трофею "Ліверпуль" посів 2 місце з кінця (40).

Відзначимо, що в графі точні простріли "гірники" опинилися на останній сходинці – всього 7 прострілів пройшло від команди за 6 матчів. За кількістю точних передач "гірники" посіли 11 рядок – 2812, поступившись лідер "Манчестер Сіті" більше тисячі передач (3833).

Зауважимо, що за кількістю завданих ударів "Шахтар" посів 7 місце з кінця (62) 23 з яких у площину воріт.

Нагадаємо, що став відомим посів "Шахтаря" перед жеребкуванням плей-офф Ліги чемпіонів.

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