Итоги группового этапа ЛЧ: "Шахтер" занял второе место по количеству заработанных фолов на себе

Действующий чемпион Украины оказался в числе лидеров по количеству заработанных фолов на себе, а именно второе место - 99 раз соперник нарушал правила. Лидером оказалась испанская "Валенсия" - 115. Тройку замкнул "ПСЖ" (90).

Действующий обладатель трофея "Ливерпуль" занял 2 место с конца (40).

Отметим, что в графе точные прострелы "горняки" оказались на последней строчке - всего 7 прострелов прошло от команды за 6 матчей. По количеству точных передач "горняки" заняли 11 строчку - 2812, уступив лидер "Манчестер Сити" более тысячи передач (3833).

Заметим, что по количеству нанесенных ударов "Шахтер" занял 7 место с конца (62) 23 из которых в створ.

Напомним, ставший известным занял "Шахтера" перед жеребьевкой плей-офф Лиги чемпионов.