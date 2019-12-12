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Сіяний чи несіяний: визначився посів "Шахтаря" перед плей-офф Ліги Європи

Сіяний чи несіяний: визначився посів "Шахтаря" перед плей-офф Ліги Європи

Київ • УНН

 • 10055 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Після вильоту “Шахтаря” з Ліги чемпіонів став відомим посів донецької команди при майбутньому жеребі 1/16 фіналу Ліги Європи, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

“Гірники” набрали на груповій стадії 6 очок і будуть несіяними при жеребі разом із “Байєром”, “Брюгге” і “Олімпіакосом”, які вилетіли з ЛЧ. Натомість “Аякс”, “Бенфіка”, “Зальцбург” і “Інтер” після вильоту з ЛЧ отримали статус сіяних в Лізі Європи.

Нараз відомо, що серед потенційних суперників “Шахтаря” можуть бути: “Севілья”, “Еспаньйол” або “Селтік” українця Мар’яна Шведа.

Загалом у жеребкуванні візьмуть участь 12 переможців груп Ліги Європи УЄФА і 12 володарів других місць, а також вісім клубів, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА.

Примітно, що на цьому етапі не зможуть зустрітися клуби з однієї асоціації і клуби, які грали в одній групі Ліги Європи.

Зазначимо, перші матчі 1/16 фіналу відбудуться 20 лютого, матчі-відповіді — 27 лютого. Сіяні команди зіграють перші матчі вдома.

Також додамо, жеребкування відбудеться 16 грудня в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні.

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