Сіяний чи несіяний: визначився посів "Шахтаря" перед плей-офф Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Після вильоту “Шахтаря” з Ліги чемпіонів став відомим посів донецької команди при майбутньому жеребі 1/16 фіналу Ліги Європи, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
“Гірники” набрали на груповій стадії 6 очок і будуть несіяними при жеребі разом із “Байєром”, “Брюгге” і “Олімпіакосом”, які вилетіли з ЛЧ. Натомість “Аякс”, “Бенфіка”, “Зальцбург” і “Інтер” після вильоту з ЛЧ отримали статус сіяних в Лізі Європи.
Нараз відомо, що серед потенційних суперників “Шахтаря” можуть бути: “Севілья”, “Еспаньйол” або “Селтік” українця Мар’яна Шведа.
Загалом у жеребкуванні візьмуть участь 12 переможців груп Ліги Європи УЄФА і 12 володарів других місць, а також вісім клубів, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА.
Примітно, що на цьому етапі не зможуть зустрітися клуби з однієї асоціації і клуби, які грали в одній групі Ліги Європи.
Зазначимо, перші матчі 1/16 фіналу відбудуться 20 лютого, матчі-відповіді — 27 лютого. Сіяні команди зіграють перші матчі вдома.
Також додамо, жеребкування відбудеться 16 грудня в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні.