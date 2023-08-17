Підрозділи НГУ в звільненому Урожайному відбивають контратаки окупантів - Уршалович

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"Підрозділи Національної Гвардії провели зачистку звільненого населеного пункту (Урожайне, - ред.). Наразі закріпилися на досягнутих рубежах та відбивають контратаки штурмових груп противника, які намагаються повернути втрачене положення", - поінформував він.

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Крім цього, полковник розповів, що на Мелітопольському напрямку підрозділи бригад "Гвардії наступу" "Спартан" та "Червона калина" продовжили розвивати успіх у складі ударних угруповань Сил оборони. Підрозділи 15-ої бригади оперативного призначення "Карадах" покращили своє тактичне положення, а також "затрофеїли" російський танк Т-72, якитй успішно евакуювали.

Нагадаємо

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі УНН розповів, що завдяки звільненню Урожайного у оборонців відкривається можливість просуватись до основного пункту російської оборони на цьому напрямку.