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Підрозділи НГУ в звільненому Урожайному відбивають контратаки окупантів - Уршалович

Підрозділи НГУ в звільненому Урожайному відбивають контратаки окупантів - Уршалович

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Протягом тижні підрозділи Національної гвардії України забезпечили підтримку штурмових дій Збройних Сил України при звільненні Урожайного Донецької області. Наразі бійці закріпилися на рубежах та успішно відбивають контратаки противника, повідомив під час брифінгу т.в.о. директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович, пише УНН.

Цитата

"Підрозділи Національної Гвардії провели зачистку звільненого населеного пункту (Урожайне, - ред.). Наразі закріпилися на досягнутих рубежах та відбивають контратаки штурмових груп противника, які намагаються повернути втрачене положення", - поінформував він.

Деталі

Крім цього, полковник розповів, що на Мелітопольському напрямку підрозділи бригад "Гвардії наступу" "Спартан" та "Червона калина" продовжили розвивати успіх у складі ударних угруповань Сил оборони. Підрозділи 15-ої бригади оперативного призначення "Карадах" покращили своє тактичне положення, а також "затрофеїли" російський танк Т-72, якитй успішно евакуювали.

Нагадаємо

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі УНН розповів, що завдяки звільненню Урожайного у оборонців відкривається можливість просуватись до основного пункту російської оборони на цьому напрямку. 

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