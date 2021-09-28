Підробка документів під час реєстрації "Партії Шарія": ще трьом особам оголошено про підозру

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“СБУ продовжує викриття осіб, причетних до підробки документів під час реєстрації „Партії Шарія“. Наразі ще трьом особам оголошено про підозру за ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

У СБУ зазначили, що мають аргументовані докази причетності цих громадян до підробки документів про перереєстрацію політичної партії “Об’єднана Україна” у політичну партію “Партія Шарія”.

Також наявні докази фальшування протоколів засідань цієї “політичної сили” задля обрання “потрібних керівників”.

Минулого тижня аналогічну підозру отримала ще одна “керівниця партії Шарія”. Наразі до суду направляються матеріали, необхідні для обрання всім чотирьом підозрюваним запобіжного заходу.

Як стало відомо УНН з власних джерел, мова йде про журналіста Антоніну Бєлоглазову, юриста Анатолія Жилу та представницю партії "Об'єднана Україна" Наталію Чекман.

Раніше

У СБУ нагадали, що Віктор Шарій, на якого зареєстровано “Партію Шарія”, заявив, що не має жодного відношення до діяльності даної “політичної сили” і лише дав нотаріальну згоду на використання в ній свого прізвища. При чому зробив це за грошову винагороду у 500 доларів.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

СБУ продовжує слідство і встановлює коло інших осіб, які можуть бути причетні до цієї протиправної діяльності.

Нагадаємо

Служба безпеки України заявила, що оголосила про підозру громадянину України Анатолію Шарію — за двома статтями Кримінального кодексу України. Він підозрюється у протиправній діяльності на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері.

Згодом Шарія оголосили у державний розшук.