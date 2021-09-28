Подделка документов при регистрации "Партии Шария": еще трем лицам объявлено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Еще трем лицам, причастным к подделке документов при регистрации “Партии Шария”, объявлено о подозрении, передает УНН со ссылкой на СБУ.
Цитата
"СБУ продолжает разоблачения лиц, причастных к подделке документов при регистрации "Партии Шария". Пока еще трем лицам объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Детали
В СБУ отметили, что имеют аргументированные доказательства причастности этих граждан к подделке документов о перерегистрации политической партии "Объединенная Украина" в политическую партию "Партия Шария".
Также имеются доказательства фальсификации протоколов заседаний этой "политической силы" для избрания "нужных руководителей".
На прошлой неделе аналогичное подозрение получила еще одна "руководительница партии Шария". Сейчас в суд направляются материалы, необходимые для избрания всем четырем подозреваемым меры пресечения.
Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о журналисте Антонине Белоглазовой, юристе Анатолие Жиле и представительнице партии "Объединенная Украина" Наталье Чекман.
Ранее
В СБУ напомнили, что Виктор Шарий, на которого зарегистрировано "Партию Шария", заявил, что не имеет никакого отношения к деятельности данной "политической силы" и только дал нотариальное согласие на использование в ней своей фамилии. Причем сделал это за денежное вознаграждение в 500 долларов.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
СБУ продолжает следствие и устанавливает круг других лиц, которые могут быть причастны к этой противоправной деятельности.
Напомним
Служба безопасности Украины заявила, что объявила о подозрении гражданину Украины Анатолию Шарию - по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Он подозревается в противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере.
Впоследствии Шария объявили в государственный розыск.