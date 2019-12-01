Підрив відділення банку у Києві: поліція повідомила деталі затримання підозрюваних
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. У Києві оперативники протягом доби затримали підозрюваних у підриві банкомату та викраденні грошей, пише УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції у місті Києві.
Під час слідчих дій за місцем їх мешкання правоохоронці провели обшуки та вилучили речові докази. За даними фактами слідчі розслідують кримінальні провадження.
Як розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко, для встановлення та затримання нападників у дію було введенно спеціальну операцію: “Завдяки кропіткій роботі, до якої були задіяні оперативники територіального управління поліції, столичного главку, а також спецпризначенці ми встановили фактичні дані зловмисників. І в результаті злагоджених дій правоохоронці затримали двох осіб, які обґрунтовано підозрюються в скоєнні цього злочину. Це — 39-річний іноземець і 33-річний киянин, раніше судимий за зберігання наркотиків”.
У поліції також додали, що: “Під час санкціонованих обшуків за місцем їх проживання поліцейські вилучили речові докази — автомобіль, інструменти та частину грошей. Фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України”.
Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) та ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Затриманим оголошено про підозру у скоєнні злочинів, готуються матеріали для обрання запобіжного заходу. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.
Як писав УНН раніше стало відомо, що правоохоронці у місті Києві затримали підозрюваних у підриві відділення “Ощадбанку” в Києві 30 листопада.