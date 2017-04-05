Підприємство "замінували" в Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 5 квітня. УНН. Сьогодні вранці невідомий зателефонував та повідомив про замінування підприємства. Про це кореспонденту УНН повідомила в.о. начальника відділу комунікації ГУ Нацполіції України у Запорізькій області Катерина Людвік.
Наразі вибухотехники, правоохоронці та рятувальники шукають вибухівку.
За її словами, невідомий повідомив про закладення двох вибухівок в одному з цехів “Запорізького спецуправління “Котломонтаж”.
Через те, що підприємство велике, правоохоронці й досі обстежують приміщення заводу.
Поліція встановила, що анонім телефонував з таксофону. За його словами, дві бомби повинні були вибухнути о 10:00. Але вибуху не сталося.
Наразі територія підприємства оточена патрульними. Коло воріт чергують пожежники ДСНС та лікарі “швидкої”.
Нагадаємо, 3 квітня до поліції надійшло повідомлення про замінування автовокзалу в місті Кременчук.