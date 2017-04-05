Підприємство "замінували" в Запоріжжі

Наразі вибухотехники, правоохоронці та рятувальники шукають вибухівку.

За її словами, невідомий повідомив про закладення двох вибухівок в одному з цехів “Запорізького спецуправління “Котломонтаж”.

Через те, що підприємство велике, правоохоронці й досі обстежують приміщення заводу.

Поліція встановила, що анонім телефонував з таксофону. За його словами, дві бомби повинні були вибухнути о 10:00. Але вибуху не сталося.

Наразі територія підприємства оточена патрульними. Коло воріт чергують пожежники ДСНС та лікарі “швидкої”.

Нагадаємо, 3 квітня до поліції надійшло повідомлення про замінування автовокзалу в місті Кременчук.