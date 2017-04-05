Предприятие "заминировали" в Запорожье
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 5 апреля. УНН. Сегодня утром неизвестный позвонил и сообщил о заминировании предприятия. Об этом корреспонденту УНН сообщила и.о. начальника отдела коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Запорожской области Екатерина Людвик.
Сейчас взрывотехники, правоохранители и спасатели ищут взрывчатку.
По ее словам, неизвестный сообщил о заложенной двух взрывчатки в одном из цехов “Запорожского спецуправления “Котломонтаж”.
Так как предприятие большое, правоохранители до сих пор обследуют помещения завода.
Полиция установила, что аноним звонил с таксофона. По его словам, две бомбы должны были взорваться в 10:00. Но взрыва не произошло.
Сейчас территория предприятия оцеплена патрульными. У ворот дежурят пожарные ГСЧС и врачи “скорой”.
Напомним, 3 апреля в полицию поступило сообщение о заминировании автовокзала в городе Кременчуг.